مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية جديدة للجرائم الإسرائيلية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن "بالاكريشنان راجاغوبال"، الأحد، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات "في وقت قصير جدا" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.



جاء ذلك في تدوينة لـ"راجاغوبال"، عبر منصة "إكس" إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه "الإفلات المؤسسي من العقاب".



وأكمل مبينا ما يقصده: "الإفلات من العقاب على: الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".



وأضاف راجاغوبال، "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".