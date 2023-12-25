مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية جديدة للجرائم الإسرائيلية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن "بالاكريشنان راجاغوبال"، الأحد، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات "في وقت قصير جدا" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
جاء ذلك في تدوينة لـ"راجاغوبال"، عبر منصة "إكس" إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه "الإفلات المؤسسي من العقاب".
وأكمل مبينا ما يقصده: "الإفلات من العقاب على: الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".
وأضاف راجاغوبال، "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".
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