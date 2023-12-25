مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ بعيد الميلاد المجيد

مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ بعيد الميلاد المجيد
التاريخ
12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام من الإخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ندعو الله، أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة المسيحيين والشعب الأردني بالخير والبركات، ونتضرع الى الله الكريم في ميلاد المسيح عليه السلام أن يعم السلام في الأراضي المقدسة.
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