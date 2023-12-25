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مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ بعيد الميلاد المجيد

12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام من الإخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ندعو الله، أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة المسيحيين والشعب الأردني بالخير والبركات، ونتضرع الى الله الكريم في ميلاد المسيح عليه السلام أن يعم السلام في الأراضي المقدسة.

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