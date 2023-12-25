عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الاقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
وأضافوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
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