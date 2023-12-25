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أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

12/25/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال مدير مستشفى "أبو يوسف النجار" في غزة مروان الهمص إن أعدادا كبيرة من النازحين أصيبوا بالجدري والأمراض الجلدية، في ظل الكارثة الصحية وانتشار الأمراض المعدية في القطاع.

وأكد الهمص أن كارثة صحية وإنسانية على الأبواب، في حال عدم التدخل بشكل عاجل لوقف
القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن الأجهزة الطبية تهالكت وأن القطاع في أمس الحاجة للأجهزة الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى والمصابين.

وأضاف: "الاحتلال أرسل لنا 20 ممن كانوا معتقلين لديه ويعانون كدمات وآثار الضرب".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة، وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر في القطاع.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال القطاع، حيث يواجه السكان ظروفا صعبة وسط الفقدان شبه التام للغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت آلاف القتلى والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصدر: RT

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