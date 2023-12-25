سلسلة غارات عنيفة على عدد من البلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات بلدات عيترون، وعيتا الشعب، وميس الجبل وتلة الراهب.

كما استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الليلة الماضية بلدات مركبا، ورامية، ومروحين والضهيرة تزامنا مع إطلاق القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في بلدات الناقورة، وعلما الشعب والبستان.

وأسفرت الغارات عن تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.