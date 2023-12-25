تعود لأكثر من 1700 عام .. اكتشاف شرائح خشبية في وسط الصين

ذكر علماء آثار محليون في مقاطعة هونان بوسط الصين، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 10 آلاف شريحة خشبية يرجع تاريخها إلى أكثر من 1700 سنة في المقاطعة، ما يقدم دليلا هاما للدراسات بشأن التنمية والحوكمة في المنطقة خلال العصور القديمة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، بأنه قد تم العثور على الشرائح الخشبية، التي تعود إلى مملكة وو خلال فترة الممالك الثلاث (220-280 م)، في أطلال مدينة دوتو القديمة، على بعد نحو 13 كيلومترا من موقع محافظة لينوو بمدينة تشنتشو.

وتضم الأطلال منطقة مكاتب حكومية ومناطق معيشة سكنية ومنطقة صناعية وموقعا للدفن، وتم اكتشاف الشرائح الخشبية في بئرين قديمين بمنطقة المكاتب الحكومية.

وكانت الشرائح، التي كانت تصنع عادة من الخشب أو الخيزران، تستخدم كوسيلة أساسية للكتابة بين الصينيين القدماء قبل اختراع الورق وتعميمه، وتم اكتشاف أكثر من 300 ألف من تلك الشرائح في الصين حتى الآن.

ووفقا لتشن بين، من معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في مقاطعة هونان الذي قاد الحفريات، فإن تلك الشرائح الخشبية كانت سجلات رسمية لمحافظة لينوو حول التقسيم الإداري والضرائب وتسجيل الأسر والزراعة والتعدين وغيرها.

وكان التنقيب قد بدأ بمدينة دوتو القديمة في عام 2016.

وذكر تشن أن منطقة المكاتب الحكومية، التي كان يحيط بها خندق، كانت على شكل مربع يبلغ طول جوانبه 100 متر. وكانت المنطقة السكنية تقع إلى الشمال الشرقي، على بعد 300 متر تقريبا، في حين تم العثور على أنقاض موقد صهر إلى الشمال الغربي، على بعد نحو 10 كيلومترات من الموقع.

كما عثر علماء الآثار على حوالي 400 مقبرة.



