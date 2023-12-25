«المحترفين» تعلن فوز شباب الأهلي بمبادرة الجماهير في الجولة الـ 12 من الدوري

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة "دوري الجماهير"، في الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز في فئة النادي المضيف نادي شباب الأهلي، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، وعلى صعيد فئة“النادي الضيف”، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الوحدة على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.





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