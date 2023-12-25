للمرة الأولى... مبيعات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية تتجاوز 500 مليون دولار

تجاوز للمرة الأولى حجم صادرات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية، 500 مليون دولار خلال العام الماضي، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

وطبقا لنتائج مسح أجرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الاتصالات الكورية على شركات البرامج التلفزيونية التي يزيد حجم مبيعاتها على 100 مليون وون، بلغت قيمة صادرات البرامج التلفزيونية الكورية 561 مليونا 290 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6ر29% بالمقارنة مع العام الأسبق، بفضل زيادة صادراتها إلى المنصات الخاصة بخدمات الفيديو على الإنترنت.

وأشارت نتائج المسح إلى أن قيمة صادرات محطات البث الأرضي من البرامج التلفزيونية بلغت 271 مليونا و240 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1ر27% بالمقارنة مع العام الأسبق، فيما بلغت قيمة صادرات برامج محطات الكابل التلفزيونية 290 مليونا و50 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 9ر31%.

ومن بين الدول الرئيسية التي استوردت برامج تلفزيونية كورية: اليابان والولايات المتحدة والصين وتايوان.

أما قيمة واردات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية في العام الماضي، بلغت 7 ملايين و293 ألف دولار، بزيادة نسبتها 1ر20% بالمقارنة مع العام الأسبق.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات البرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية 19 تريليونا و9ر757 مليار وون في العام الماضي، بزيادة 8ر1% بالمقارنة مع العام الأسبق.



