على نفقة رئيس الدولة... «الشؤون الإسلامية» تطبع 100 ألف نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها محلياً وخارجياً



على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. طبعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 100 ألف نسخة من المصحف الشريف - التي تعد الدفعة الثانية ضمن مشروع طباعة المصحف على نفقة سموه - ليتم توزيعها محلياً وخارجياً.

وأشاد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، بالحرص الكبير والعناية الفائقة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، للقرآن الكريم وتعليمه، مثمناً دعم سموه الكبير للهيئة ومراكز تحفيظ القرآن وحلقات المساجد، استمراراً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع اللبنة الأولى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشهد تطورا وازدهارا متواصلين برعاية سموه حتى أصبحت مؤسسات تعليمية راسخة.

وقال الدكتور الدرعي إن طباعة هذه الدفعة تأتي ضمن مشروع طباعة المصحف على نفقة سموه، وتنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ليتم توزيعها على المساجد ومراكز التحفيظ والمؤسسات الخيرية داخل الدولة وخارجها، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه ويوفقه لكل خير ويجعل ما قدمه في ميزان حسناته.



