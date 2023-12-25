ميرسك تعود للبحر الأحمر فهل يصمت الحوثيين؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك عن استعدادها لاعادة استئناف عملياتها المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر، موضحا أن قرارها جاء بعد اعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف دولي يهدف إلى صد هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بالاحتلال والتي تعبر من خلال البحر الأحمر.

وكانت الشركة أوقفت عملياتها البحرية بعد عن شن الحوثيين عمليات عسكرية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال؛ ردا على المجازر التي ترتكبها تل أبيب بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث باتت قناة السويس التي تعد شريان حياة للتجارة العالمية غير صالحة للاستخدام لعدد كبير من مسارات السفن.

وترى الولايات المتحدة الامريكية أنها قادرة على صد هجمات الحوثيين من خلال التحالف متعدد الجنسيات الذي شكلته، فيما يؤكد الحوثيين على استمرار عملياتهم العسكرية تجاه السفن ما لم يرضخ الاحتلال إلى وقف شامل لاطلاق النار في غزة.

وقالت ميرسك في بيان: اعتبارا من أمس الأحد 24 ديسمبر 2023، تلقينا تأكيدا بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقا "حارس الازدهار" قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/خليج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا.

وأضافت "مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر".

وبينت ميرسك أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقا لظروف السلامة.

ويذكر ان الشركة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي إعادة توجيه السفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وقالت إنها ستفرض رسوما إضافية على الحاويات للشحنات المتجهة من آسيا لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة مدة الرحلة.

كما وأعلنت عدة شركات أخرى وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بالسلامة في الأسابيع الماضية، ومنها شركة النفط الكبرى