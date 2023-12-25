مصر.. قرار جديد من القضاء ضد خاطفي طفلتي المصعد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الأحد، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بمساعدة أب في خطف طفلته بمدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت

القبض على المتهمين، بعد تداول مقطع فيديو أثناء قيامهما بمساعدة والد الطفلتين بخطفهما وتخديرهما داخل

مصعد بمدينة نصر.

وحول خطف طفلتين من المصعد، كشف الفحص الأمني أن والدة الطفلتين مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة تقدمت ببلاغ للقسم يتضمن أخذ طليقها محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرون إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت

عن مفاجأة حول هوية خاطف طفلتين من مصعد ، وذلك بعد انتشار فيديو انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر اعتداء رجلين على طفلتين في مصعد وتخديرهما وخطفهما بالقوة.

وقالت الداخلية المصرية في

حسابها على منصة " إكس " إن السلطات تحركت "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد."

وأضافت: "تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببلاغ للقسم، يتضمن قيام طليقها وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك."

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية

إنه بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وأعلنت الداخلية أنها تمكنت من ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وأقر الشخصان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وقالت الداخلية المصرية إنها اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية .



