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عبد الله مادو يطلب الرحيل عن النصر السعودي

12/25/2023 2:24:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر تقرير صحفي أن عبد الله مادو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تقدم بطلب للرحيل عن الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لها أن مادو طلب الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، أبلغ المدافع عدم حاجته له، مؤكدًا أنه لا يمانع في انتقاله أو إعارته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن أندية الشباب والتعاون والاتفاق ترغب في ضم مادو.

ويلعب مادو / 30 عامًا/ مع النصر منذ موسم 2012 / 2013 وخاض معه 129 مباراة، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين، فيما لم يشارك خلال الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة في دوري روشن السعودي، ومواجهتين في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن المدافع يرتبط بعقد مع الفريق العاصمي حتى يونيو 2025.


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