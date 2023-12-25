كوريا الجنوبية تغرم بنكين أوروبيين بسبب عمليات بيع على المكشوف غير قانونية

أعلنت السلطات المالية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء تغريم بنكي بي.إن.بي. باريبا الفرنسي وإتش.إس.بي.سي البريطاني حوالي 5ر26 مليار وون كوري جنوبي (3ر20 مليون دولار)

لتورطهما في عمليات بيع على المكشوف غير قانونية في بورصة الأوراق المالية الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة لهيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية القول إن هذه أكبر غرامة تفرضها كوريا الجنوبية ضد شركة خدمات مالية منذ بدء فرض عقوبات على انتهاكات قواعد البيع على المكشوف للأوراق المالية في أبريل 2021.

وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إنها قررت إحالة البنكين العالميين إلى الادعاء العام بسبب انتهاك قيود البيع على المكشوف.

جاء تحرك السلطات التنظيمية في أعقاب إعلان السلطات المالية الكورية الجنوبية مؤخرا عن حظر مؤقت لعمليات البيع على المكشوف حتى النصف الثاني من العام المقبل كجزء من جهود وقف عمليات البيع غير القانونية من جانب بنوك الاستثمار العالمية.

وتم اكتشاف تورط فرع بي.إن.بي باريبا في هونغ كونغ في تعاملات غير قانونية على الأسهم الكورية الجنوبية بقيمة 40 مليار وون وشملت 101 سهما مختلفا منها سهم شركة التكنولوجيا العملاقة كاكاو كورب خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مايو 2022.

وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إنها مصرة على معاقبة الشركات التي تعمدت تقديم أوامر بيع على المكشوف في الوقت الذي كانت على علم فيه بإمكانية استمرار البيع على المكشوف في المستقبل.

وأضافت الهيئة أن إتش.إس.بي.سي أجرى تعاملات غير قانونية بقيمة 16 مليار وون خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2021.





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