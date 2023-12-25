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وفاة 3 نساء مسنات صعقاً بالكهرباء في حمام عام في كوريا الجنوبية

12/25/2023 2:24:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت 3 نساء مسنات أمس الأحد بعد تعرضهن لصعقة كهربائية في حمام عام في مدينة سيجونغ بوسط كوريا الجنوبية وفقا لمسؤولين. وكانت النساء الثلاث في السبعينات من العمر في حوض الاستحمام الساخن في الحمام في سيجونغ عندما وقع الحادث في الساعة 5:37 صباح أمس، وأخبرت إحدى الشاهدات الشرطة بأنهن صرخن وسقطن أرضا، واتصلت برقم الطوارئ 119 طلبا للنجدة.

وعثر رجال الإنقاذ عليهن في حالة سكتة قلبية، وتم نقلهن على الفور إلى مستشفيات قريبة، ولكن توفيت جميعهن في وقت لاحق وفقا لمسؤولين في المدينة والشرطة.

وكانت هناك عدة نساء أخريات في حمام نساء، لكن لم تصب سوى الثلاث نساء اللواتي دخلن حمام الماء الساخن.

وقال مسؤول في الشرطة إنه "يبدو أن الكهرباء تدفقت إلى حمام الماء الساخن"، مضيفا أنه يجري تحقيقا مشتركا للكشف عن السبب الدقيق للحادث.


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