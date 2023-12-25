رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، متمنياً سموه لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله".
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