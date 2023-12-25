رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، متمنياً سموه لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله".





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