80 يومـــا للحرب على غزة... مجزرة في مخيم المغازي... وقصف متواصل على كافة أنحاء القطاع

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- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، شنّ الطيران الإسرائيلي،
سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما تشهد محاور التوغل معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها، وسط قصف جوي ومدفعي مكثّف.
واستشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.
استشهد 166 مواطنا، وأصيب 384 آخرون، إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب مصادر طبية في القطاع.
وواصل طيران الاحتلال غاراته العنيفة، وقصفت مدفعيته الحربية المربعات السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في مدينة خان يونس، وشمال غزة، وجباليا البلد التي تشهد تقدم للقوات الراجلة والمدفعية.
شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، والشيخ رضوان، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم في سماء شمالي قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مخيم جباليا وجباليا البلد، بالتزامن مع قصف كثيف لمدفعية الاحتلال للمناطق الشمالية.
وأفادت مصاد محلية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف إسرائيلي على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد.
وشن الاحتلال غارات جوية على أحياء التفاح والدرج والرمال في مدينة غزة.
ووسط القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج.
كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في "بلوك 1" قرب مسجد المقادمة بمخيم البريج، عرف منها: منازل لعائلات نوفل وأبو حجير وشاهين.
جنوبا، وقالت مصادر طبية، إن 19 مواطنا استشهدوا في خان يونس جنوبي القطاع، جراء قصف الاحتلال المستمر منذ مساء أمس السبت، حيث استشهد مواطنان أحدهما طفل بسبب قصف استهدف مجموعة مواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المياه في شرق خان يونس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة مجاورة لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن الاحتلال يستهدف عمدا مقراتنا ومقرات الإسعاف لإخراجها عن الخدمة وإيقاع المزيد من الضحايا.
وأضاف أن عدد المصابين الذين يخرجون عبر معبر رفح من 20 إلى 25 يوميا وهو ضئيل بالمقارنة مع عدد المصابين، وتمنع قوات الاحتلال وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية، إن جيش الاحتلال طلب من 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك؛ قام بارتكاب 5 مجازر في ذات المنطقة "دير البلح"، ما أدى إلى ارتقاء 28 شهيدا و88 جريحا.
وأفادت باستشهاد الصحفيين محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف؛ جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الزيتونية في غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.
يتبع...
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