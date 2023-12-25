80 يومـــا للحرب على غزة... مجزرة في مخيم المغازي... وقصف متواصل على كافة أنحاء القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ80 من العدوان الإسرائيلي على غزة، شنّ الطيران الإسرائيلي،سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما تشهد محاور التوغل معارك ضارية واشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها، وسط قصف جوي ومدفعي مكثّف.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.



استشهد 166 مواطنا، وأصيب 384 آخرون، إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب مصادر طبية في القطاع.

وواصل طيران الاحتلال غاراته العنيفة، وقصفت مدفعيته الحربية المربعات السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في مدينة خان يونس، وشمال غزة، وجباليا البلد التي تشهد تقدم للقوات الراجلة والمدفعية.

شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، والشيخ رضوان، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم في سماء شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مخيم جباليا وجباليا البلد، بالتزامن مع قصف كثيف لمدفعية الاحتلال للمناطق الشمالية.

وأفادت مصاد محلية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف إسرائيلي على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد.

وشن الاحتلال غارات جوية على أحياء التفاح والدرج والرمال في مدينة غزة.

ووسط القطاع، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في "بلوك 1" قرب مسجد المقادمة بمخيم البريج، عرف منها: منازل لعائلات نوفل وأبو حجير وشاهين.

جنوبا، وقالت مصادر طبية، إن 19 مواطنا استشهدوا في خان يونس جنوبي القطاع، جراء قصف الاحتلال المستمر منذ مساء أمس السبت، حيث استشهد مواطنان أحدهما طفل بسبب قصف استهدف مجموعة مواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المياه في شرق خان يونس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة مجاورة لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن الاحتلال يستهدف عمدا مقراتنا ومقرات الإسعاف لإخراجها عن الخدمة وإيقاع المزيد من الضحايا.

وأضاف أن عدد المصابين الذين يخرجون عبر معبر رفح من 20 إلى 25 يوميا وهو ضئيل بالمقارنة مع عدد المصابين، وتمنع قوات الاحتلال وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن جيش الاحتلال طلب من 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك؛ قام بارتكاب 5 مجازر في ذات المنطقة "دير البلح"، ما أدى إلى ارتقاء 28 شهيدا و88 جريحا.

وأفادت باستشهاد الصحفيين محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف؛ جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الزيتونية في غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

يتبع...