الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى بصفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

الرقيب راني تمير 20 عماما، مقاتل في الكتيبة 50 للواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (المسؤول) نيتاي ميسيلز 30 عاما، مقاتل مدرعات في اللواء 14، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 1998 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 817.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.