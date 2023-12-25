الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى بصفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:
الرقيب راني تمير 20 عماما، مقاتل في الكتيبة 50 للواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
الرائد (المسؤول) نيتاي ميسيلز 30 عاما، مقاتل مدرعات في اللواء 14، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 1998 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 817.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
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