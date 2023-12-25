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الاحتلال يقتحم برقة ويفرض نظام حظر التجول لعدة ساعات

12/25/2023 2:13:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قرية برقة شمال غرب نابلس، وحظرت التجوال لعدة ساعات.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واحتجزت عددا من المواطنين داخل أحد المنازل معصوبي الأعين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

وأضافت، أن قوات الاحتلال حاصرت جميع مداخل القرية، وأعلنت حظر التجوال بالقرية لعدة ساعات، ورفعوا أعلام الاحتلال على أحد المنازل.

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