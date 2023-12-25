إسرائيل تغلق المستوطنات الشمالية خوفا من حرب محتملة مع حزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

وقال الناطق باسم بلدية كريات شمونة، إنه على ضوء تقدير الوضع، تقرر إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية، الحدودية مع لبنان، أمام دخول المستوطنين حتى إشعار آخر.

وأعلن المجلس الإقليمي في مستوطنات الجليل الأعلى، التي تبعد عن الحدود مع لبنان مسافة 4 كيلومترات، أنه اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا سيبدأ إغلاق الطرقات في المنطقة. وتأتي هذه التدابير خوفا من هجمات "حزب الله" اللبناني.

وسقط صاروخان أطلقا من جنوبي لبنان أمس الأحد، في منطقة "موشاف مرغليوت" بمدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله"، محذرا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة.

في حين، نفى مكتب بنيامين نتنياهو، أن يكون بايدن قد أقنعه بعدم مهاجمة "حزب الله"، مؤكدا أنه قرر تحقيق النصر في الجنوب أولا.

وحذر نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، من أن الحزب "سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الجنوب اللبناني".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.