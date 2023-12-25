سيدة الإبادة الجماعية.. نقد مهين لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) دبلن/PNN- وجهت النائبة البرلمانية الإيرلندية كلير دالي نقدا لاذعا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واعتبرتها المسؤولة عن تأجيج االحرب والإبادة في قطاع غزة.

وقالت النائبة الأيرلندية خلال كلمتها، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هي المسؤولة عن الوضع في قطاع غزة.

وأضافت في كلمتها "مع هؤلاء المدافعين عن الديمقراطية" (مثل فون دير لين)... أعتقد أنني سأعبر عن رأي العديد من المواطنين الأوروبيين عندما أقول: لا شكر لك، يا سيدة الإبادة الجماعية".

هكذا علقت دالي على أنشطة رئيسة المفوضية الأوروبية، التي أدت، بحسب رأيها، إلى حرب وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وقد أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تأييدها لإسرائيل، وأبدت موقفا أثار حفيظة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما عرضت في إسرائيل، بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر موقفا أكثر تأييدا

لتل أبيب من موقف الدول الأعضاء الـ 27.

وانتقد موظفو الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم رئيسة المفوضية الأوروبية على موقفها الذي يظهر "دعمها غير المشروط" لإسرائيل.

هذا وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة بسبب القصف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 20424 قتيلا و54036 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

ويعيش سكان القطاع وضعا إنسانيا كارثيا وفقا لمعايير الأمم المتحدة ومنظمات دولية في ظل الحصار الإسرائيلي للقطاع والقصف المتواصل ونفاد المواد الغذائية واستهداف المرافق الصحية.

المصدر: وكالات