حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تعتزم حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت لاحق، اليوم الاثنين، بحث اقتراح مصري لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة“جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وكانت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” قد ذكرت في وقت متأخر من مساء الأحد أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد يوم الأحد أنهم سيواصلون القتال حتى يتم هزيمة حركة حماس الفلسطينية بالكامل.

وقال نتنياهو إن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل.

وذكرت قناة الشرق للأخبار السعودية، في نفس اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاقتراح المصري ينص على إنهاء الحرب على عدة مراحل.

ويشير المقترح إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزا. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرا فلسطينيا لديها. وسيلي ذلك -في المرحلة الثانية-إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.



