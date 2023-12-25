مستوطنون يسرقون أبقارا في الأغوار والاحتلال يعتقل صاحبيهما

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شقيقين من عين الحلوة بالأغوار الشمالية، أثناء رعيهما أبقار عائلتهما في المنطقة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين محمد، وعدي قدري دراغمة من سكان عين الحلوة، أثناء رعيهما أبقار عالئتهما في المراعي الطبيعية شرقي خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وأضاف بشارات أن المستوطنين بحماية الاحتلال استولوا على عدد من تلك الأبقار المملوكة لعائلة الشقيقين.