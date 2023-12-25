مستوطنون يسرقون أبقارا في الأغوار والاحتلال يعتقل صاحبيهما

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شقيقين من عين الحلوة بالأغوار الشمالية، أثناء رعيهما أبقار عائلتهما في المنطقة.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين محمد، وعدي قدري دراغمة من سكان عين الحلوة، أثناء رعيهما أبقار عالئتهما في المراعي الطبيعية شرقي خلة مكحول بالأغوار الشمالية.
وأضاف بشارات أن المستوطنين بحماية الاحتلال استولوا على عدد من تلك الأبقار المملوكة لعائلة الشقيقين.
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