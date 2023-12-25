قوات الاحتلال تسحب آلياتها من جنين

قوات الاحتلال تسحب آلياتها من جنين
التاريخ
12/25/2023 2:13:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي آلياتها من مدينة ومحيط مخيم جنين بالضفة الغربية.
وكان المراسل أفاد باقتحام قوات الاحتلال المدينة ومداخل المخيم، على وقع إطلاق نار كثيف واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.
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