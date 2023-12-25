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قوات الاحتلال تسحب آلياتها من جنين

12/25/2023 2:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي آلياتها من مدينة ومحيط مخيم جنين بالضفة الغربية.


وكان المراسل أفاد باقتحام قوات الاحتلال المدينة ومداخل المخيم، على وقع إطلاق نار كثيف واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.


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