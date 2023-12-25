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عاجل تفاصيل جديدة عن واقعة الـ5 جثث.. لماذا تأخرت إسرائيل في إعلانها؟

12/25/2023 2:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، تفاصيل جديدة عن واقعة العثور على جثث 5 رهائن إسرائيليين قرب جباليا شمالي قطاع غزة.
وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ، الأحد، انتشال جثث 5 رهائن إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في جباليا، بعد مقتلهم خلال احتجازهم لدى حركة حماس.


لكن الصحيفة الإسرائيلية قالت إن العثور على الجثث لم يكن دفعة واحدة، إذ عثر الجيش على جثتين قبل حوالي أسبوعين، ثم 3 جثث بعد بضعة أيام في مكان قريب من الموقع الأول.
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي نتيجة واضحة حول توقيت مقتل الرهائن، وقالت مصادر عسكرية إن تحقيقات الطب الشرعي في هذه القضية لا تزال مستمرة.


وقالت "جيروسالم بوست" إن النفق الذي عثر فيه على الجثث "كان واسعا، ويضم مصعدا وغرفا كبيرة، وينقسم إلى غرف جانبية".


وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استخدمت 13 طنا من المتفجرات لتفجير النفق بأكمله، وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا.


وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي إن العثور على الجثث يتطلب مزيجا من المعلومات الاستخبارية الموجودة مسبقا إلى جانب معلومات أخرى تجمع وقت المعارك في الميدان.


والرهائن الخمس القتلى، وهم 3 جنود ومدنيان، هم إيدن زكريا وزيف دادو، اللذان تم العثور على جثتيهما في 12 ديسمبر، وإيليا توليدانو ونيك بيزر ورون شيرمان.

سكاي نيوز عربية

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