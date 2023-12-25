ما حقيقة وجود عاصفة شمسية تهدد الأرض وتقطع الإنترنت؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وبحسب ما نقلت عنه "أخبار اليوم"، أفاد القاضي بأن هذه العاصفة الشمسية لن تسبب أي خطر، وهذه العاصفة الكهرومغناطيسية تحدث نتيجة نشاط الشمس من بقع شمسية وانفجارات شمسية وتصنف في دورات عمرها 11 عاما، وهذا العام يمثل نصف العام الرابع من الدورة 25 للنشاط الشمسي.



تصريحات القاضي جاءت خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج حواري بإحدى الفضائيات المصرية، أكد خلالها أنه مع بداية الدورة الشمسية يكون هناك نشاط نسبي ويزداد تدريجيًا مع منتصف عمر الدورة في العام الخامس والسادس، مضيفًا أن الدورة الحالية من النوع تحت المتوسط نسبيًا وكل الأنشطة التي تصدر من الشمس ليس لها أي تأثير على الأرض.



وتابع بالقول إنه كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، والعاصفة الشمسية لو حدثت بشكل قوي من الممكن أن تؤثر على الأرض في شمال أوروبا، والأخبار التي تتحدث عن انقطاع الإنترنت عن أميركا الجنوبية عارٍ من الصحة وبعيدة عن العاصفة الشمسية، موضحا أنه كان هناك نشاط شمسي يوم 17 كانون الاول ولم يتم أي تأثير على الأرض ولا تداعيات لهذا التوهج الشمسي.

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