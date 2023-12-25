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قوات الاحتلال تنتشر في أحياء قرية برقة شمال نابلس

12/25/2023 2:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، مشيرا إلى مداهمتها عددا من منازل الفلسطينيين.


وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من سكان القرية بينهم مسنون واقتادتهم إلى منزل حولته إلى مركز تحقيق.


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