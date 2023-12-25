قوات الاحتلال تنتشر في أحياء قرية برقة شمال نابلس

قوات الاحتلال تنتشر في أحياء قرية برقة شمال نابلس
التاريخ
12/25/2023 2:13:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، مشيرا إلى مداهمتها عددا من منازل الفلسطينيين.
وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من سكان القرية بينهم مسنون واقتادتهم إلى منزل حولته إلى مركز تحقيق.
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