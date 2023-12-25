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تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

12/25/2023 2:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة.


وكان مراسل الجزيرة أفاد بتكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

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