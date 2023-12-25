تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة
التاريخ
12/25/2023 2:13:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بتكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد غارات إسرائيلية مكثفة.
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