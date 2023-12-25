عن طريق الخطأ... شركة طيران أمريكية ترسل طفلا إلى مدينة أخرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت شركة طيران أميركية عن طريق الخطأ راكبا يبلغ من العمر 6 سنوات إلى مدينة أخرى، مما أثار قلق أقاربه الذين لم يجدوه في مطار الوجهة.

وطار الصبي الذي يدعى كابسر دون والديه، حيث استعانا بخدمة المرافقة لموظفي الخطوط الجوية، وكان متوجها من فيلادلفيا إلى فلوريدا، لكن جدته قالت لقناة "WINK-TV" إن شركة طيران "سبيريت إيرلاينز" وضعته على متن الرحلة الخطأ.



وأضافت: "قالوا لي إنه ليس على هذه الرحلة. لقد فاتته رحلته. فأجبتهم: لا، لا يمكن أن يفوت رحلته لأن لدي بطاقة تسجيل الدخول". وتابعت: "ركضت داخل الطائرة إلى المضيفة وسألتها: أين حفيدي؟ لقد تم تسليمه إليك في فيلادلفيا؟، فأجابت: لا، لم يكن معي أطفال".



ثم اتصل كاسبر، الذي كان من المفترض أن يكون في مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي في فورت مايرز، بجدته ليخبرها أنه هبط. ووصلت حقيبته إلى المطار الصحيح لكنه كان في مكان آخر.



وبحسب ما ورد، عرضت شركة "سبيريت إيرلاينز" تعويض الجدة عن رحلتها شمال غرب البلاد لنقل كاسبر، لكنها قالت إنها تريد أن تعرف كيف انتهى الأمر بحفيدها على بعد 167 ميلا من وجهته المقصودة.



من جهته، قال متحدث باسم شركة "سبيريت إيرلاينز" لوسائل الإعلام، إن الطفل صعد بشكل غير صحيح على متن رحلة متجهة إلى أورلاندو في 21 كانون الاول، لكنه "كان دائما تحت رعاية وإشراف أحد أعضاء فريق سبيريت".

لبنان 24