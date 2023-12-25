الأسير القائد نائل البرغوثي يروي تفاصيل الاعتداء عليه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي صدر اليوم عن تفاصيل جديدة عن عملية الاعتداء التي تعرض لها الأسير القائد نائل البرغوثي أثناء نقله من سجن (عوفر) إلى سجن (جلبوع).



وبحسب نادي الأسير: إن محامية هيئة الأسرى تمكنت من زيارة الأسير القائد نائل البرغوثي (66 عامًا) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، في سجن (شطة)، ونقلت عنه تفاصيل عملية الاعتداء التي تعرض لها خلال نقله من سجن (عوفر) إلى سجن (جلبوع) قبل نحو شهرين، إضافة إلى فترة احتجازه في سجن (جلبوع).



وتعرض البرغوثي للضرب المبرّح بالهراوات وأعقاب البنادق من قبل وحدات القمع، على كافة أنحاء جسده، واستمر الاعتداء عليه، ورفاقه الأسرى لمدة ثلاث ساعات متواصلة.

وأكّد البرغوثي: أنّ عملية الاعتداء عليهم تركزت على منطقة الصدر والأضلاع مما تسبب بإصابة غالبية الأسرى بكسور ورضوض.

ولم تكتف إدارة السّجون بعمليات التّنكيل والضرب التي استمرت خلال احتجازه في سجن (جلبوع)، حيث احتجز الأسير البرغوثي ورفاقه الأسرى داخل (غرفة -الزنزانة) لا تتسع لنصفهم مما اضطرهم النوم على الأرض إلى أن جرى نقلهم مؤخرا لسجن (شطة)، حيث تمت زيارته فيه.

ونقل نادي الأسير الفلسطيني عن الأسير البرغوثي: ظروف احتجازٍ صعبة ومعقدة في سجن (شطه) تمثلت في فتح الشبابيك في الغرف تبقى مفتوحة 24 ساعة حيث يكون البرد قارس وخصوصا في ساعات الليل ، خاصّة بعد أن صادرت الإدارة الحرامات والملابس من الأسرى، والمخدات.

وبحسب البرغوثي: فإن الطعام سيء جداً وغير ناضج ورائحته وطعمه كريه جدا والكميات قليلة وغير كافية، كما أن الغرف مكتظة جدا، وهناك أسرى ينامون على الأرض.

