الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل
التاريخ
12/25/2023 2:13:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رائد الأطرش، ومصطفى نبيل عبيدو، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
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