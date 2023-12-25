230 طائرة و30 سفينة أميركية نقلت لإسرائيل أسلحة منذ بداية الحرب

230 طائرة و30 سفينة أميركية نقلت لإسرائيل أسلحة منذ بداية الحرب
التاريخ
12/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أميركية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب.
وتقر الولايات المتحدة بدعمها لاسرائيل منذ بداية الحرب بتزويدها بأسلحة وذخائر ومعدات لمتابعة حربها الهمجية في قطاع غزة .
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