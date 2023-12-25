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230 طائرة و30 سفينة أميركية نقلت لإسرائيل أسلحة منذ بداية الحرب

12/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أميركية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب.

وتقر الولايات المتحدة بدعمها لاسرائيل منذ بداية الحرب بتزويدها بأسلحة وذخائر ومعدات لمتابعة حربها الهمجية في قطاع غزة .

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