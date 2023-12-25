الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله
التاريخ
12/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة بيرزيت، شمال رام الله.
وذكرت مصادر لـ "وفا " ، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء في البلدة.
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