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عاد بعد ثلاث سنوات على اختفائه في تكساس... إليكم التفاصيل

12/25/2023 1:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختفى "نيكولاس باركلي" أثناء لعب كرة السلة عام 1994 في ولاية تكساس، ولكن بعد ثلاث سنوات ظهر رجل وادعى أنه الصبي المفقود، ليتبين بعد 6 أشهر أنه "فريدريك بوردين"، فرنسي محتال استغل مصاب العائلة الأليم.

وفي التفاصيل، لاحظ بوردين صورة باركلي أثناء احتجازه لدى الشرطة في إسبانيا، عندما كان يتظاهر أنه شاب مجهول الهوية، مدعيا أنه خائف وغير راغب في مشاركة اسمه، وكانت الشرطة قد عثرت عليه قرب محطة قطار، حيث أقنع الضباط بالسماح له بالبقاء في أحد المكاتب ليلًا، كما سمحوا له الاتصال بعائلته بنفسه، واستغل الفرصة ليتواصل مع الشرطة الأميركية، وتظاهر أنه ضابط، قائلا إنه تم العثور على مراهق أميركي في إسبانيا ويعتقد أنه مفقود.
وكان لدى بوردين تاريخ طويل في سرقة الهويات والاحتيال، و حصل بهذا الشكل على رقم المركز الوطني للأطفال المفقودين، والذي اعتبره على تطابق محتمل مع باركلي، وأرسل صورة قديمة للمراهق عبر فاكس.
ومن أجل جعل القصة مقنعة، صبغ بوردين شعره باللون الأشقر لزيادة علامات التطابق مع باركلي، وبالرغم من أن عينيه بنيتين ولهجته فرنسية، إلا أن بوردين تمكن من إقناع الأسرة بأنه ابنهم ذو العيون الزرقاء.
وزار المحقق الخاص "تشارلي باركر" منزل عائلة نيكولاس مع طاقم تلفزيوني في أواخر عام 1997، حيث ظنّ أن هناك شيء لم يبدو صحيحًا، وبعد فترة طويلة من المراقبة السرية تشكلت صداقة غير متوقعة بين الرجلين، قادت بوردين للاعتراف بفعلته.
وسُجن بوردين لمدة ست سنوات.

لبنان 24

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