الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الاثنين) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائماً جزئياً أحياناً ثم يتحول إلى بارد نسبياً ورطب خالل الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شمالية شرقية بوجه عام في وقت لاحق من النهار، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 90 بالمئة، والصغرى 35 بالمئة.
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