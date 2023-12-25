شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرضهم على العدوانية، لافتة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

ودعت، ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع"، أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار، وعدم اعتبار الألعاب الإلكترونية مجرد ألعاب عادية يقضي الأطفال وقتهم معها، فهي سلاح ذو حدين، قد يستفيد منها الطفل وأيضا قد تشكل عليه خطورة.

ولفتت إلى ضرورة الانتباه لمخاطر وقوع الأبناء ضحايا، لمحتالين يترصدونهم عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة.

وحثت أولياء الأمور على منح الأبناء المزيد من الاهتمام ومتابعة قائمة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها، ومنحهم الثقة والأمان وعدم توبيخهم وتشجيعهم على المصارحة بأية انتهاكات أو حالات ابتزاز إلكتروني قد يتعرضون لها، أو تعرضهم لحالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وأكدت أهمية تنزيل برامج الرقابة الأبوية ومصادقة الأبناء ومعرفة أصدقائهم الذين يلعبون معهم الألعاب الإلكترونية، بما يعزز حماية أبنائهم من مخاطر الألعاب الإلكترونية.



ودعت الى الإبلاغ عن حالات الإساءة بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (...) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.





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