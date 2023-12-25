البنك المركزي الصيني يضخ 471 مليار يوان في النظام المصرفي في مستهل أسبوع التداول

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 471 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 381 مليار يوان (65ر53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%. كما ضخ البنك 90 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 95ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 1010ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0953ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.



