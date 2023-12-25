إسرائيل تعلن العثور على جثث 5 رهائن داخل نفق في قطاع غزة



أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد انتشال جثث خمس رهائن إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة .

وعرض الجيش لقطات لحمَام وغرفة عمل متصلين بممرات خرسانية.

ولم يوضح الجيش ملابسات وفاتهم، وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث.

وقال "سنطلع العائلات ثم الجمهور على ما ستسمح العائلات بالكشف عنه".

وكان الرهائن الخمس، وهم ثلاثة جنود ومدنيان، من بين 240 شخصا اقتادهم مسلحو حماس إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي وقع عبر الحدود في السابع من أكتوبر وأدى إلى اندلاع الحرب.



وأعلن الجيش إعادة جثامينهم في وقت سابق من هذا الشهر.

ونشرت حركة حماس الأسبوع الماضي مقطعا مصورا يظهر ثلاث رهائن أحياء داخل ما يبدو أنها غرفة نوم ضيقة بلا نوافذ ومزودة بمقبس كهربائي.

وفي رسالة موجهة إلى إسرائيل باللغة العبرية، قالت حركة حماس "أسلحتكم العسكرية قتلت الثلاثة".

وقالت حماس في وقت سابق إن بعض الرهائن قتلوا في قصف إسرائيلي لغزة.

وجاء الإعلان الذي نشره الجيش الإسرائيلي الأحد في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكثف عملياتها في الحرب المستمرة منذ 12 أسبوعا تقريبا والتي أثارت قلق القوى الغربية بسبب الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى جانب مصير الرهائن المتبقين وعددهم 129.

وأظهر مقطع مصور نشره الجيش مهندسين تابعين له في شبكة أنفاق مظلمة قال إنها مكونة من طابقين أحدهما بعمق عشرة أمتار والآخر بعمق "عشرات الأمتار".

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد الأنفاق يمتد إلى منزل أحمد الغندور قائد لواء الشمال التابع لحركة حماس. وأعلنت حماس مقتله هو وعدد من القادة الآخرين في عملية يوم 26 نوفمبر .

وقالت إسرائيل إنهم كانوا أهدافا لإحدى غاراتها الجوية.

وأظهر المقطع جزءا من النفق مغطى بالبلاط الأبيض بالإضافة إلى حمّام وغرفة عمل. وكان أحد الأنفاق يحتوي على موزع لمياه الشرب وعدد من الطلقات.

ولم يتضمن المقطع صورا تتطابق مع غرفة نوم الرهائن التي ظهرت في المقطع الذي نشرته حماس والتي بدا سقفها مصمما بشكل مختلف على الرغم من أن أرضيتها كانت مكسوة بالبلاط الأبيض أيضا.

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