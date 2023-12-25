مقتل وإصابة 31 شخصاً في حريق شقة بكوريا الجنوبية

قتل شخصان وأصيب 29 آخرون في حريق اندلع اليوم الاثنين في مبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية سول. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة04.57 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (19.57 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) في الطابق الثالث من المبنى السكني الكائن في سول والمؤلف من 27 طابقا.

وجرى نقل رجلين في الثلاثينات من العمر وامرأة في السبعينات من عمرها إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية، وتوفي اثنان منهم في وقت لاحق.

وأصيب خلال عملية الإخلاء 28 شخصا بجروح، من بينها الاختناق بالدخان، ونقل 20 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتم إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي ثلاث ساعات حيث أرسلت سلطات الإطفاء 57 مركبة وأكثر من 200 فرد إلى مكان الحادث.

وفتحت الشرطة وسلطات الإطفاء تحقيقا في أسباب الحادث.



