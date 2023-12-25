11 مليون قطعة ذهبية بمليارات الدولارات.. كولومبيا تعتزم استخراج كنز السفينة الغارقة

أعلنت الحكومة الكولومبية أنها تعمل على انتشال كنز من حطام سفينة شراعية إسبانية غرقت قبل نحو 315 عاما، قبالة سواحل البلاد. وتبلغ قيمة الكنز في سفينة "سان خوسيه"، التي غرقت عام 1708، مليارات الدولارات، إذ كانت تحمل 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمرد وبضائع ثمينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

ووفقا لقناة الحرة، كان الحطام الذي يُطلق عليه "الكأس المقدسة لحطام السفن"، مثيرا للجدل، لأنه يمثل كنزا أثريا تاريخيا واقتصاديا.

كما كانت السفينة محل نزاع قانوني بمحكمة أمريكية بشأن من يملك حقوق الكنز الغارق، بين كولومبيا وإسبانيا وشركة الانقاذ البحري (سي سيرش ارمادا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا. وكانت الشركة قالت في 1981 إنها حددت المنطقة التي غرقت بها السفينة.

واتفقت الشركة والحكومة الكولومبية على اقتسام عوائد ما يتم استخراجه من وسط الحطام لكن بوغوتا عادت لاحقا لتقول إن أي كنز سيكون ملكا لكولومبيا. وهي وجهة النظر التي أيدتها محكمة أمريكية في 2011.

وقالت كولومبيا إنها عثرت على مدافع من البرونز صنعت خصيصا للسفينة في حالة جيدة، وأسلحة وأوان خزفية وأعمال فنية أخرى وأسلحة شخصية.

وقد مات نحو 600 شخص جراء غرق السفينة بالقرن السادس عشر.

وبحسب ما ورد يبلغ طول السفينة "سان خوسيه" المكونة من ثلاثة طوابق 150 قدما (45 مترا)، وعرضها 45 قدما (14 مترًا) ومسلحة بـ64 بندقية.

وقال وزير الثقافة الكولومبي، خوان ديفيد كوريا، إن الحكومة ستبدأ في محاولات استخراج الكنز بين أبريل ومايو، اعتمادا على ظروف المحيط في منطقة البحر الكاريبي، متعهدا بأنها ستكون رحلة علمية.

وأضاف عقب اجتماعه مع الرئيس غوستافو بيترو: "هذا حطام أثري، وليس كنزا. هذه فرصة لنا لنصبح دولة في طليعة الأبحاث الأثرية تحت الماء."

وأشار إلى أن المواد التي ستستخرج من الحطام، سيتم نقلها على متن سفينة تابعة للبحرية لتحليلها وتقدير قيمتها. واستنادا إلى النتائج، قد يتم جدولة رحلة أخرى.

وغرقت سفينة "سان خوسيه" الإسبانية في معركة مع السفن البريطانية قبل أكثر من 300 عام.

وفي عام 2018، دعت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة كولومبيا إلى عدم استغلال الحطام تجاريا.

ولم توقع كولومبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



