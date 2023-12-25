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دناتا تفوز بجائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي لعام 2023 للمرة الـ13

12/25/2023 12:27:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دناتا تلعب دوراً رئيسياً في تميّز وتطوّر صناعة الطيران في دبي والإمارات العربية المتحدة عامةً. وتقديراً لالتزامها بالسلامة والاستدامة والابتكار، نالت دناتا جائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز أفياتور الشرق الأوسط للمرة الثالثة عشرة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تلعب دناتا دوراً رئيسياً في تميّز وتطوّر صناعة الطيران في دبي والإمارات العربية المتحدة عامةً. وتقديراً لالتزامها بالسلامة والاستدامة والابتكار، نالت دناتا جائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز أفياتور الشرق الأوسط للمرة الثالثة عشرة".

وأضاف سموه "ويُعدّ هذا الفوز دليلاً على قدرة فريق دناتا تقديم أفضل الخدمات باستمرار. مبارك لفريقنا الرائع هذا الإنجاز".


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