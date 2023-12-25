الميلاد تحت الأنقاض الكنائس المسيحية تقتصر احتفالات الاعياد الميلادية على الشعائر الدينية شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد،الشعائر الدينية بعيد الميلاد المجيد، بعد الغاء كافة الاحتفالات وأجواء البهجة والفرحة المعتادة، اسنادا وتضامنا مع أهلنا في قطاع غزة.

وخلت ساحة المهد التي استقبلت على بلاطها استقبال البطريرك بير باتستا بيتسابالا، من كافة مظاهر الاحتفالات، لمناسبة عيد الميلاد، فغابت شجرة الميلاد وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض"، واختفت الزينة في الشوارع والاحياء.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا ل PNN: إن الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر الاحتلال، ورسالة مدينة بيت لحم هي رسالة حزن وغضب ورفض كامل للعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال القائم بأعمال المحافظ محمد أبو طه أن العيد هذا العام عيد حزين نتيجة الأجرام الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة، والمداهمات اليومية التي يقوم بها هذا الاحتلال من خلال اعتقاله عشرات المواطنين، مضيفا بأن محافظة بيت لحم كباقي المحافظات تتعرض للتنكيل من قبل الاحتلال من خلال اعتقالات وإطلاق الرصاص صوب المواطنين.

وأشار الأب عيسى ثلجية

إلى أن رسالة المحبة السلام سوف تنطلق كل يوم من مدينة بيت لحم نحو العالم، على الرغم من أن البلاد لا تمر بالسلام إلى أننا مصرون على إيصال رسالتنا الى العالم، على أمل بأن يتحقق السلام يوما ما في فلسطين.

ومن جهة أخرى قال رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري أن الأسرى المحررين الذين تم ابعادهم الى قطاع غزة او الأسرى اللذين يتم اعتقالهم يواجهون مصير مجهول، موضحا بأن الآلف من المواطنين تم اعتقالهم في قطاع غزة يواجهون مصيرا غير معروف يمارسه الاحتلال بحقهم.

وأضاف زغاري أن الاحتلال يقوم باعتقال النساء داخل قطاع غزة مما يدفعهن إلى ترك بيوتهن واولادهن عند اشخاص غير معروفين بسبب الاحتلال، ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي الاسرى اللذين يتم اعتقالهم من داخل القطاع

وينقلهم الى معسكرات تخضع تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب.

وأشار زغاري إلى ان تم الكشف عن استشهاد عدد من المواطنين من مدينة غزة داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الظلم والاضطهاد الذي تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرا أن الاحتلال قد مارس أفظع المجازر بحق أسرانا داخل السجون.

من جهته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد عبد النبي اللحام أن هذا العيد أصبح مناسبة وطنية لكل فلسطيني حيث تأتي هذه الأعياد بظروف سياسية صعبة ومرعبة خاصة على أهلنا في قطاع غزة، واقتصرت الأعياد على المراسم الدينية فقط وعلى أهالي مدينة بيت لحم معبرا أن هذا الموقف موقف فلسطيني كما هي العادة.

وتابع اللحام في حديثه مع PNN أن هذه الظروف صعبة ومعقدة تمر على أبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل إدارة العالم لظهره لما يجري من جرائم ومجازر يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا خاصة في مدينة غزة.

وقال القيادي في مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لإحياء الشعائر الدينية بأعياد الميلاد، جورج قنواتي: إن أربع مجموعات ستشارك وتتقدم دخول موكب البطريرك بتعداد (200) كشاف، وهي: الطليعة من بيت لحم، والبابوية من بيت جالا، واللاتين من بيت ساحور، والمنظمة مجموعة كشافة تراسنطة التي ستشارك بكامل أفرادها في الاستقبال.

وأضاف قنواتي أن أعضاء الكشافة سيرفعون العلم الفلسطيني ويحملون يافطات كتب عليها بلغات مختلفة عبارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعبر أحد السياح عن حزنه البالغ عن الميلاد هذا العام، حيث يعم الحزن والحركة القليلة جدا، على العكس من السنوات السابقة، ووجه رسالته الى العالم" إلى متى سوف يظل العالم صامتا على الحرب التي تجري بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا العالم الى زيارة فلسطين وعدم الانحراف وراء الإشاعات التي تمنع من زيارة العالم الى فلسطين عامة والى الضفة خاصة.



كما وعبرت عدد من الفتيات في عيد الميلاد عن موقفهن الحزين امام ما يجري بحق أبناء شعبنا في فلسطين متمنيات العام القادم بأن يحتفلن والسلام عام البلاد.