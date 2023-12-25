تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.