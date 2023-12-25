اشتباكات ضارية في مخيم البريج وسط غزة

ومنذ عدة ساعات، تقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مخيمات البريج والمغازي والنصيرات (وسط قطاع غزة) بشكل عنيف للتمهيد لتوغل قوات الاحتلال، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين.

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