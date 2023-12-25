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اشتباكات ضارية في مخيم البريج وسط غزة

12/25/2023 12:18:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تتصدى لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


ومنذ عدة ساعات، تقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مخيمات البريج والمغازي والنصيرات (وسط قطاع غزة) بشكل عنيف للتمهيد لتوغل قوات الاحتلال، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين.


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