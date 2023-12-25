اشتباكات ضارية في مخيم البريج وسط غزة
التاريخ
12/25/2023 12:18:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تتصدى لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ومنذ عدة ساعات، تقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مخيمات البريج والمغازي والنصيرات (وسط قطاع غزة) بشكل عنيف للتمهيد لتوغل قوات الاحتلال، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين.
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