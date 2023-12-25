حزب الله يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان خلال يوم أمس.
وقال حزب الله في بيان، إنه "قصف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مرابض للجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف تموضع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".
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