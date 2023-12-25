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حزب الله يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

12/25/2023 12:18:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان خلال يوم أمس.


وقال حزب الله في بيان، إنه "قصف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مرابض للجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف تموضع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

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