اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في جنين وطوباس
التاريخ
12/25/2023 12:18:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بمدينة ومخيم جنين، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بكثافة في سماء المخيم.
وفي طوباس، اندلعت اشتباكات وإطلاق نار كثيف بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل المدينة وفي بلدة عقابا المجاورة.
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