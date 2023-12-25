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اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في جنين وطوباس

12/25/2023 12:18:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بمدينة ومخيم جنين، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة بكثافة في سماء المخيم.


وفي طوباس، اندلعت اشتباكات وإطلاق نار كثيف بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل المدينة وفي بلدة عقابا المجاورة.


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