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ارتفاع عدد شهداء قصف منزل شرق خان يونس إلى 23

12/25/2023 12:18:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن عدد الشهداء الذين قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ارتفع إلى 23 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال.

وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها.


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