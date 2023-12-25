ارتفاع عدد شهداء قصف منزل شرق خان يونس إلى 23

ارتفاع عدد شهداء قصف منزل شرق خان يونس إلى 23
التاريخ
12/25/2023 12:18:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن عدد الشهداء الذين قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ارتفع إلى 23 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال.
وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل إلى جباليا ومخيمها.
MENAFN25122023000208011052ID1107654483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.