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حماس: مجزرة المغازي جريمة حرب جديدة وامتدادًا لحرب الإبادة

12/25/2023 12:18:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد باستهداف مربع سكني في مخيم المغازي وسط القطاع راح ضحيته العشرات من المواطنين.
واعتبرت الحركة هذه المجزرة جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل، حيث أودت بحياة 68 من أبناء شعبنا في حصيلة أوّلية.


وقالت الحركة في بيان صحفي: "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".


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