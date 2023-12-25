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اصابة برصاص الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس

12/25/2023 12:18:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني ، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس.


وأفادت مصادر طبية بأن فتى (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرقبة وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا في ساعات الفجر بعدد من الدوريات العسكرية، كما دارت مواجهات واشتباكات داخل البلدة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا من البلدة قبل انسحابها.


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