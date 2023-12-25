اصابة برصاص الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب فلسطيني ، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس.
وأفادت مصادر طبية بأن فتى (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرقبة وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا في ساعات الفجر بعدد من الدوريات العسكرية، كما دارت مواجهات واشتباكات داخل البلدة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا من البلدة قبل انسحابها.
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