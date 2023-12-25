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الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لقتلاه منذ بداية الحرب

12/25/2023 12:18:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل جنديين في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

واشار جيش الاحتلال الى ارتفاع عدد قتلاه إلى 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة .


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