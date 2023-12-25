الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لقتلاه منذ بداية الحرب
التاريخ
12/25/2023 12:18:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل جنديين في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.
واشار جيش الاحتلال الى ارتفاع عدد قتلاه إلى 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة .
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