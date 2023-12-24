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وزارة الصحة: كارت متابعة للطلاب للتردد على العيادات بصفة دورية

12/24/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية تقدم كل الفحوصات الطبية المجانية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف عن السمنة والإنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية مجانا.



وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الحالات المصابة بأمراض السمنه والتقزم والأنيميا ممن يتم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.



وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.



وأشار الدكتور تامر سمير، منسق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنه والتقزم والأنيميا، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.
















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